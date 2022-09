Energia, Confartigianato Firenze: “Consorzio Multienergia utile misura-tampone ma occorre intervento governo e UE”

FIRENZE – “Fare sistema si rivela sempre una soluzione corretta, soprattutto per le piccole-medie imprese, per frenare la speculazione sui prezzi”, afferma Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, parlando del Consorzio Multienergia, lanciato oltre vent’anni fa da Confartigianato e molto apprezzato dagli associati. “Multienergia rappresenta un’utile misura-tampone, un argine per contenere gli aumenti ma chiaramente non può essere sufficiente per superare […]

FIRENZE – “Fare sistema si rivela sempre una soluzione corretta, soprattutto per le piccole-medie imprese, per frenare la speculazione sui prezzi”, afferma Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, parlando del Consorzio Multienergia, lanciato oltre vent’anni fa da Confartigianato e molto apprezzato dagli associati. “Multienergia rappresenta un’utile misura-tampone, un argine per contenere gli aumenti ma chiaramente non può essere sufficiente per superare la tempesta perfetta che si sta prefigurando. Anche perché – sottolinea Sorani – interveniamo sempre a valle, non all’origine del problema, dove spetta al governo e alle Istituzioni europee intervenire”. Per Sorani, “una nuova strategia energetica dev’essere adottata quanto prima” e deve comprendere “tetto tariffario, per il quale finalmente registriamo una concreta apertura, e anche contributi alle imprese per ammortizzare gli aumenti, stabile diplomazia energetica, nel Mediterraneo e non solo, per proseguire nella diversificazione del gas ma soprattutto fonti autoprodotte, come le rinnovabili – e in Toscana stiamo crescendo sulla geotermia – ma anche il nucleare, che per noi non è tabù. Anche perché possiamo permetterci pochi veti, adesso”, conclude Sorani.