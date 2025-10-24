“English for everybody” cala il poker: consegnate per il quarto anno le certificazioni ai partecipanti ai corsi

CAMPI BISENZIO – Sono stati davvero in tanti all’evento conclusivo di “English for everybody”, ovvero la quarta edizione della cerimonia di premiazione dei partecipanti ai corsi dello studio linguistico con sedi a Campi Bisenzio, in via Pimentel, Sesto Fiorentino, in via Cadorna, e Poggio a Caiano, in via Silvio Pellico. Appuntamento che si è svolto a Sesto Fiorentino presso il Centro culturale La Lucciola e che ha visto la presentazione degli insegnanti, ognuno dei quali ha raccontato la propria esperienza di insegnamento, ma anche di vita, e i traguardi raggiunti dagli “studenti”. Con un “applauso” speciale per i “teachers” Leonardo De Maria e Nicholas Casobaldo che hanno conseguito la certificazione Celta, ovvero l’abilitazione all’insegnamento dell’inglese come seconda lingua. Una premiazione fatta anche di emozioni visto che i presenti hanno reso omaggio a una delle prime esaminatrici del Centro Cambridge Prato /Pistoia, Dawn Jenkins, scomparsa quest’anno e che la titolare Sarah Ford, insieme alla collaboratrice Nancy De Maria, hanno voluto ricordare con le loro parole. Quindi è stata la volta della direttrice, Kate Jones, che prima di chiamare sul palco i ragazzi per la consegna delle certificazioni, ha reso omaggio a entrambe con il certificato Cambridge e conferendo alla scuola “English for everybody” il “Gold cerificate” come Centro di preparazione di eccellenza. Oltre a ringraziare tutte le famiglie che “con grande sacrificio accompagnano i loro figli o nipoti alla scuola per imparare l’inglese”. “E’ stata une bella soddisfazione, – hanno detto Sarah Ford e Nancy De Maria – visto che quasi la totalità di coloro che si sono presentati all’esame, il 96%, lo ha superato. Grazie quindi al Centro culturale La Lucciola che ci ha ospitati, un grazie immenso al Centro Cambridge Prato/Pistoia e a tutti coloro che credono in noi. Da parte nostra possiamo dire che amiamo il nostro lavoro e continueremo a farlo sul territorio”.