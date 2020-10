Enrico Conti (presidente Commissione sviluppo economico): “Sì all’alta velocità e sì alla nuova pista di Peretola”

FIRENZE – “Fra il 2008 e oggi sono mancati alla Toscana circa 130 miliardi di investimenti”. A parlare così è Enrico Conti, presidente della Commissione sviluppo economico del Comune di Firenze, che aggiunge: “E’ un dato allarmante, che si riflette sul mancato incremento del prodotto interno lodo e sulla quantità e qualità del lavoro impiegata. Se lamentiamo la bassa produttività del sistema non possiamo fermarci davanti alle sfide per sciogliere quei nodi strutturali che ne impediscono l’aumento. Il tema delle infrastrutture deve tornare a essere centrale nel nostro paese, nella nostra regione e nella nostra città. Quello che manca è un capitale infrastrutturale ed un investimento in capitale umano di elevata qualità”.

“Il Recovery Fund – ha aggiunto – sarà molto importante per la Toscana che riceverà circa 13 miliardi di euro. Le opere – aggiunge il presidente Conti – devono essere concluse: l’alta velocità e le tramvie, che serviranno per avere una Toscana più connessa e una Firenze con meno auto. Una aerostazione più efficiente, sicura e sostenibile, che permetterà alle imprese dei nostri distretti e alle università del territorio di poter sviluppare al meglio la loro dimensione e la loro missione globale. Tutto ciò sarà cruciale anche in un mondo post Covid. on c’è sviluppo senza sostenibilità ambientale, e non c’è sostenibilità ambientale senza sviluppo economico, sociale e civile. Questa è la sfida del centrosinistra nel nostro paese, una sfida da giocare tutti insieme per il futuro dei nostri figli”.