Enrico e Filippo, “coppia” che vince non si cambia. E di nuovo in libreria

FIRENZE – In questi giorni di Coronavirus, dove tutta l’informazione (o quasi…) è convogliata sull’emergenza del momento, poter scrivere di qualcosa di diverso, in alcune occasioni rappresenta davvero una boccata di ossigeno. A maggior ragione se si tratta di un libro, di un libro che è alla sua seconda edizione e che – per quanto riguarda la prima – ho avuto l’opportunità e la fortuna di presentare in diverse occasioni. Anche perché il ricavato è andato tutto per una nobile causa. Ma andiamo con ordine: il libro in questione si intitola “Lo zampacchione giallo e altre storie” e prima di questo c’era stato “Favole per Irene” (Sarnus, 2018), in cui, come racconta il nostro collega Enrico Zoi, “abbiamo raccolto sei storie dedicate a nostra figlia Irene, classe 1991, quando era piccola, e il cui ricavato è andato ad ASA (Associazione Sindromi Autistiche)”. Autore delle illustrazioni è il fratello di Irene, Filippo, giovane adulto rientrante nello spettro autistico dalle grandi doti artistiche. Nato nel 1996, ha già all’attivo alcune mostre personali e collettive, tra cui la recente rassegna internazionale “L’arte risveglia l’anima”, mostra itinerante (Firenze, Milano, Torino, Roma, Ancona, Brescia, Pistoia, Pisa). E nell’ultima edizione, quella di Pisa, che si è chiusa il 1 febbraio scorso, l’autoritratto di Filippo è stato scelto come immagine della stessa esposizione in tutto il materiale pubblicitario.

Il libro è andato molto bene e così è arrivata la seconda edizione, intitolato e “dedicata” al personaggio di maggiore successo del primo, lo “Zampacchione giallo”. “Siamo sempre noi due, – racconta Enrico – io che scrivo e Filippo che disegna, con dedica a Irene e Raffaella (mia moglie), le nostre Muse: cinque nuove storie di fantasia estrema accompagnate da bellissime immagini piene di colori, con il ritorno del mitico “Zampacchione giallo” e tanti nuovi pazzeschi personaggi ai confini della realtà. Per ora, niente presentazioni ma il libro è già disponibile on line e tra la fine di marzo e i primi di aprile lo troverete in libreria e presso le Coop. In particolare, dal 6 aprile sarà disponibile in tutti i punti vendita dello Scaffale “Toscana da Leggere” (circuito Unicoop)”.

Noi abbiamo avuto un’anticipazione, dalla quarta di copertina: “La penna di Enrico Zoi e le matite del figlio Filippo ci portano ancora una volta in un mondo pieno di sorprese, colori e personaggi incredibili: tra le pagine del libro, con lo Zampacchione Giallo, si nascondono infatti Ughetta la Draghetta, Trangugio il vulcano permaloso, Trillo il canino brillo e tante altre simpatiche creature, protagoniste di una vera e propria galleria delle meraviglie che sfida i limiti della fantasia”. Se poi, come si spera, ci sarà da presentarlo di nuovo, “fate un fischio”.

Pier Francesco Nesti