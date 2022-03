Enrico Levantino, dalla “cantera” di Spazio Reale al combattimento per il titolo europeo di karate full contact. E “l’in bocca al lupo” del sindaco Fossi

CAMPI BISENZIO – Quando i sogni camminano sulle proprie gambe – oltre che su quelle di un ragazzo con la testa a posto – hanno sempre serie possibilità di concretizzarsi. E noi è quello che auguriamo con tutto il cuore a Enrico Levantino, che dopo domani, sabato 2 aprile, sarà a Birmingham per il suo secondo incontro internazionale di karate full contact. Dopo l’esordio, nel novembre scorso, a Dublino, un altro traguardo ricco di significati per il ragazzo che ha iniziato il proprio percorso a 6 anni con il Karate Shotokan presso gli impianti di Spazio Reale, vera e propria “cantera” di giovani talenti, sportivi e non. Classe 1992, fresco di laurea in giurisprudenza, Enrico è stato ricevuto questa mattina dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, con il quale condivide fra l’altro la stessa palestra, che ha voluto fargli il personale “in bocca lupo” insieme a quello del consigliere delegato allo sport, Alessandro Consigli, assente questa mattina per motivi di lavoro ma “presente” simbolicamente.

“E’ stato davvero un onore essere ricevuto dal sindaco Emiliano Fossi, – scrive Enrico sulla propria pagina Facebook – che ha voluto farmi di persona “l’in bocca al lupo” per il mio incontro di sabato; sindaco che ci tengo a ringraziare pubblicamente per avermi dedicato un momento del suo prezioso tempo… e allora “viva il lupo”. Un sindaco interessato e curioso al tempo stesso della carriera, personale e sportiva, di Enrico che, vada come vada, terrà comunque alto, ne siamo sicuri, il nome di Campi Bisenzio. Un ragazzo semplice, ufficio e palestra come punti di riferimento (oltre alla famiglia e alla fidanzata naturalmente), un praticantato in corso all’Avvocatura di Stato e che si merita sicuramente tutto il meglio dalle proprie passioni.

“Oggi – queste invece le parole del sindaco Fossi – è passato a salutarmi Enrico Levantino, atleta campigiano che sabato combatte a Birmingham per il titolo europeo di karate full contact. Abbiamo parlato dei suoi inizi nella palestra di Spazio Reale a San Donnino; di quanto ancora in Italia ci siano sport considerati “minori” e dei sacrifici che tanti ragazzi e ragazze come lui sono costretti a fare; di come Enrico lunedì sarà in ogni caso a lavoro, perché oltre a essere un atleta professionista è anche praticante avvocato. Enrico sabato ha un incontro importante, importantissimo. Ma la determinazione, la lucidità e la passione che trasmette raccontano che ha già vinto, perché crede nei valori più nobili dello sport. E li pratica ogni giorno. Campi Bisenzio è tutta con te, Enrico. Fatti valere”.