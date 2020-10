Enrico Rossi è il nuovo assessore allo sviluppo economico del Comune di Signa

SIGNA – “Cari amici che siete attivi su questa pagina…”. Inizia così il post su Facebook di Enrico Rossi, di poche ore fa, con cui annuncia il suo nuovo incarico come assessore al Comune di Signa a conclusione del suo percorso come presidente della Regione. La conferma ufficiale di tante voci che da tempo si rincorrevano in riva all’Arno. “Sento il dovere di dire cosa sto facendo, – scrive ancora nel suo post – dopo la conclusione del mio mandato di presidente, con la grande soddisfazione di una Toscana che sconfigge nettamente alle elezioni la Lega di Matteo di Salvini. Non sono in ferie, né a riposo. Parafrasando, potrei dire che mi alzo sempre presto al mattino, leggo i giornali e scrivo il mio primo post. Se vorrete continuare a seguirmi ve ne sarei davvero molto grato. Inoltre sono già stato a Signa dove il sindaco ha firmato proprio oggi il mio nuovo incarico di assessore allo sviluppo economico. È una esperienza che mi incuriosisce e mi stimola perché ritornare a contatto diretto con i problemi e con i cittadini non può che fare bene. Mi impegnerò con serietà per contribuire al lavoro della giunta e del sindaco, che ringrazio davvero di cuore per avermi scelto. Questo incarico mi consentirà inoltre di mantenere i miei impegni in Europa nel Comitato delle Regioni. L’Europa oggi è un luogo fondamentale per l’elaborazione delle politiche progressiste e sociali. Non si può fare politica in Italia senza sapere cosa si discute e si decide in Europa. Sono a disposizione del Pd nazionale per contribuire a fare un partito sociale e popolare legato ai lavoratori, ai ceti medi e a coloro che hanno più bisogno e sono emarginati. Un partito che vuole avere il proprio fondamento ideale nei principi, nei valori e nelle lotte della sinistra italiana e nella grande cultura politica di ispirazione cristiana. Il mio impegno politico continuerà con più determinazione e pure più tempo rispetto a prima. Se volete continuiamo a incontrarci e confrontarci su questa pagina. Mi farà molto piacere. Io prendo impegno a tenervi informati della mia attività”.