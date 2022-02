Entra in Comune a Campi Bisenzio senza Green Pass e viene denunciato per interruzione di pubblico servizio

CAMPI BISENZIO – La Polizia municipale di Campi Bisenzio ha deferito all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 340 del Codice penale, un settantenne residente a Campi Bisenzio. L’uomo, nella mattinata di ieri, mercoledì 9 febbraio, si era presentato allo sportello relazioni con il pubblico del Comune pretendendo di accedere ad alcuni uffici comunali a seguito di appuntamento senza esibire il certificato verde, come previsto dalla normativa vigente.

Al diniego degli addetti che cercavano, inoltre, di fargli capire che per legge se lo avessero fatto accedere avrebbero commesso essi stesso un illecito, l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, mentre le altre persone presenti in attesa del proprio turno, spaventate si sono viste costrette ad allontanarsi e uscire dal palazzo comunale. Immediatamente allertato, il personale del Corpo di Polizia Municipale è intervenuto, riuscendo non con poche difficoltà a calmare l’uomo e condurlo presso il Comando per le procedure di identificazione.

A seguito di ciò è stato sanzionato per avere violato la normativa anti Covid con una sanzione di 600 euro e denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze per avere interrotto e turbato la regolarità del servizio di un pubblico ufficio, impedendo fra l’altro l’accesso agli uffici agli altri utenti, pena che prevede la reclusione fino a 1 anno.

“Il mio ringraziamento – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – va alla Polizia municipale e al personale del Comune che hanno fatto rispettare la legge di fronte a un atto inaccettabile, di chi, per scelte altrettanto inaccettabili, rischia di mettere a repentaglio la sicurezza di tutti mancando di rispetto a coloro che invece le leggi le rispettano”. “Le regole – ha aggiunto l’assessore alla Polizia municipale Riccardo Nucciotti – ci sono e devono essere rispettate, a maggior ragione quando infrangendole si ledono i diritti degli altri; ritengo che la Polizia municipale, che ringrazio, abbia svolto in maniera impeccabile il proprio lavoro. Sappiamo tutti, da tempo, che per accedere negli uffici pubblici e in altre sedi serve il Green Pass, di conseguenza, coloro che, in maniera anche prepotente e arrogante, si comportano come è accaduto nella giornata di ieri, è giusto che vengano sanzionati e laddove abbiamo un comportamento anche aggressivo, denunciati”.