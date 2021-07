Entra in un bar e importuna i clienti: con sé aveva droga e due telefoni rubati. Arrestato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 luglio, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino marocchino, E.A., 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, infatti, completamente ubriaco, era entrato in un bar di via Buozzi dove ha iniziato a infastidire la clientela richiedendo quindi l’intervento dei Carabinieri. Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno constatato che l’uomo aveva con sé una modica quantità di stupefacente del tipo “shaboo” e “oppiacei” oltre a due cellulari risultati rubati. Non solo perché era sottoposto anche alla misura preventiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria da parte del Tribunale di Firenze a seguito di condanna per una serie di analoghi reati. Il 31enne dopo l’arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna ed è stato denunciato in stato di libertà per il reato di “ricettazione” dei due telefoni cellulari. Arresto successivamente convalidato con il “divieto di dimora” nel Comune di Campi Bisenzio.