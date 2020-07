Entro agosto la cancellata per chiudere i giardini di via Cavallotti

SESTO FIORENTINO – Entro agosto dovrebbero essere conclusi i lavori per la recinzione dell’area dei giochi in via Cavallotti. Lo spazio, fino a prima che fosse allestito il cantiere, aperto al pubblico giorno e notte, sarà ora delimitato da una cancellata alta circa due metri che dovrebbe impedire l’accesso nelle ore notturne alle persone. Inaugurato […]

SESTO FIORENTINO – Entro agosto dovrebbero essere conclusi i lavori per la recinzione dell’area dei giochi in via Cavallotti. Lo spazio, fino a prima che fosse allestito il cantiere, aperto al pubblico giorno e notte, sarà ora delimitato da una cancellata alta circa due metri che dovrebbe impedire l’accesso nelle ore notturne alle persone. Inaugurato appena due anni fa, nel settembre 2018, lo spazio giochi con attrezzature inclusive, dopo appena un anno dall’apertura sono iniziati gli atti vandalici ai giochi presenti nell’area e lo spazio gioco per i bambini è diventato punto di ritrovo per ragazzi più grandi non certo interessati alle attrezzature ludiche presenti. L’area privata, ma ad uso pubblico e gestita dal Comune torna quindi ad essere uno spazio chiuso come era prima del progetto dello giardino inclusivo per i bambini, con una cancellata che sarà chiusa la sera.