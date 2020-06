Entusiasmo e partecipazione: sono i Centri estivi dell’Atletica Campi

CAMPI BISENZIO – Anche all’Atletica Campi è tempo di Centri estivi. Appuntamento che ha preso il via lunedì scorso allo stadio Zatopek: “E’ stato un grande impegno, – spiegano dalla società campigiana – un allestimento adeguato sia alle normative vigenti, per dare la possibilità ai bambini di avere a disposizione ampi spazi, sia per il […]

CAMPI BISENZIO – Anche all’Atletica Campi è tempo di Centri estivi. Appuntamento che ha preso il via lunedì scorso allo stadio Zatopek: “E’ stato un grande impegno, – spiegano dalla società campigiana – un allestimento adeguato sia alle normative vigenti, per dare la possibilità ai bambini di avere a disposizione ampi spazi, sia per il nutrito programma realizzato dai responsabili dei Centri i loro collaboratori. Chi era abituato ai centri estivi degli scorsi anni, troverà tutto diverso: dal numero dei bambini che possiamo ospitare allo svolgimento delle varie attività, suddivise in piccoli gruppi (sette persone) con laboratori, zona prenzo, aree giochi, avvantaggiati sicuramente dal fatto che lo Zatoprk si presta per questo tipo di attività. Ai nostri corsi abbiamo previsto un massimo di 42 persone, con sette operatori fissi e tre di supporto e personale per sanificare bagni e ambienti. Il programma? Dall’atletica leggera al tiro con l’arco, dall’orienteering allo yoga flex kids, dai compiti per le vacanze all’attività con musica, dai sopralluoghi “nell’orto” Green Gym ai laboratori didattici. In questi primi giorni abbiamo visto tanto entusiasmo, quell’entusiasmo che mancava a tutti ma soprattutto a loro”.