Eolo potenzia la sua presenza a Sesto Fiorentino e Signa

SESTO FIORENTINO – Eolo, operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access, rafforza la sua presenza a Firenze e provincia in seguito al piano di potenziamento infrastrutturale da 150 milioni di euro annunciato nel maggio 2020per annullare il digital divide in Italia e portare la connessione ultra veloce in tutte le aree del Paese che ancora ne sono prive.

In seguito agli investimenti sul territorio, EOLO ha potenziato la connessione in 13 comuni nel territorio di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Capraia e Limite, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Montaione, Montelupo Fiorentino, San Casciano in Val di Pesa, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci con connessione fino a 100 mb.