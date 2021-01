Era agli arresti domiciliari ma poteva spostarsi per lavoro: arrestato dalla Polizia con 2 chili di droga

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un 46enne di origini marocchine, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di circa 2 chilogrammi di hashish. L’uomo, già arrestato il 10 agosto scorso mentre stava guidando un furgone con 15.5 chilogrammi di hashish, si trovava agli arresti domiciliari con permesso di assentarsi dall’abitazione per motivi di lavoro. E nel pomeriggio dell’8 gennaio l’uomo è stato notato da personale della Squadra Mobile alla guida di un’auto e sottoposto a controllo in viale Etruria. All’interno dell’auto il forte odore di droga era inconfondibile. Nello zaino che il 46enne aveva appoggiato per terra dal lato del passeggero, infatti, erano nascosti oltre 2 chilogrammi di hashish divisi in 10 involucri. L’uomo è stato condotto al carcere di Sollicciano in attesa della convalida del fermo.