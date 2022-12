Eredita una casa dal fratello e all’interno trova un laboratorio per la droga e 2,4 chili di marijuana

SESTO FIORENTINO – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino, su segnalazione da parte di un uomo che aveva ereditato un immobile a seguito del decesso proprio fratello, si sono recati in un’abitazione del centro dove hanno rinvenuto un laboratorio per la lavorazione della droga e 2,4 chili di marijuana. Secondo una prima ricostruzione, l’erede era andato a pulire l’abitazione e quando ha aperto la porta di una stanza ha scoperto piantine, lampade per essicazione, bilancini di precisione e appunto gli oltre due chili di sostanza stupefacente. Dai primi accertamenti non si esclude che detta sostanza appartenesse all’ex proprietario della casa. L’uomo, il fratello maggiore, è risultato incensurato ed è morto, secondo quanto si apprende, per cause naturali. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.