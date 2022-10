Erp, investimento del Comune di Sesto

SESTO FIORENTINO – Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo Erp. Ammontano a 100mila euro, infatti, le risorse stanziate e recentemente affidate a Casa Spa per la manutenzione straordinaria di sei alloggi Erp da poco liberati che potranno così essere predisposti per ospitare nuovi inquilini. “Per il nostro Comune […]

SESTO FIORENTINO – Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo Erp. Ammontano a 100mila euro, infatti, le risorse stanziate e recentemente affidate a Casa Spa per la manutenzione straordinaria di sei alloggi Erp da poco liberati che potranno così essere predisposti per ospitare nuovi inquilini.

“Per il nostro Comune si tratta di una prassi e di una buona pratica consolidata nel tempo – spiega l’assessore alle politiche abitative Massimo Labanca – In base alle indicazioni provenienti dai nostri uffici, Casa Spa provvede agli interventi necessari per conservare al meglio gli alloggi e spesso per migliorare il loro stato, così da permettere di procedere alle assegnazioni agli aventi diritto nelle migliori condizioni possibili”.

“I 100mila euro stanziati provengono sia da avanzi di amministrazione che da maggiori entrate – spiega ancora l’assessore – Le case di proprietà pubblica non sono soltanto strumenti per rispondere ad una esigenza dei singoli e delle famiglie, ma veri e propri beni di tutta la collettività, da utilizzare con grande rispetto e da tutelare con molta attenzione. In questo senso è importante ricordare la scelta di indicare la riqualificazione di un edificio Erp di via Signorini e dell’area verde adiacente tra i progetti da inserire nel bando Pinqua, poi confluito nel Pnrr. Al riguardo è di recente approvazione lo schema di convenzione con Casa Spa che permetterà di attuarne le previsioni nell’ambito di un pacchetto di interventi da 4,6 milioni di euro”.