Escursione in notturna a Legri

CALENZANO – Il CAI – Club Alpino Italiano propone per giovedì 22 agosto una escursione notturna a Legri. L’itinerario previsto dal programma dell’associazione è ad anello con inizio dal parcheggio del lago di Legri e salita al borgo di Collina Alta con il nuovo sentiero 620 per poi percorrere la dorsale che separa la valle della Marina e della Marinella. Una volta compiuto il percorso, il gruppo di escursionisti seguirà in discesa da Poggio Montroti verso la villa di Collina passando dalle torri medievali e con il sentiero 608a ritornerà al lago di Legri. Al termine dell’escursione ad anello i camminatori saranno accolti con una cocomerata messa a disposizione da Allegria Cooperativa di Comunità.

Il percorso è di sette chilometri con 300 metri di dislivello, la durata del cammino in notturna è di circa due ore e trenta minuti. Il ritrovo per coloro che vorranno partecipare all’escursione è alla Bottega dell’Allegria, in via di Gricciano 9 il 22 agosto alle 20.15 con partenza alle 20.30, mentre il rientro è previsto alle 23. Gli organizzatori raccomandano abbigliamento adeguato: calzature con suola scolpita e lampada frontale, utili i bastoncini e lo spray anti-insetti. La partecipazione è gratuita per i soci Cai, 10 euro per tutti gli altri destinati alla la copertura assicurativa. Per informazioni e iscrizioni: Alessandro Gamannossi alegamannossi@gmail.com – 335 6101914.