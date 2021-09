Escursione per non vedenti e ipovedenti su Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti hanno partecipato, ieri 9 settembre alla prima escursione a loro destinate previste da un progetto de La Racchetta e del CAI coordinato da Ilaria Pozzi.Si è trattata, spiegano gli organizzatori, di una passeggiata “esplorativa”, per capire quale tipo di problemi possono esserci in un’attività […]

Si è trattata, spiegano gli organizzatori, di una passeggiata “esplorativa”, per capire quale tipo di problemi possono esserci in un’attività come questa. L’uscita è andata fin troppo bene, tanto che gli “accompagnatori” hanno avuto difficoltà a stare al passo degli “accompagnati”!

“I volontari delle due Associazioni – proseguono gli organizzatori -sono stati invitati a camminare a occhi chiusi, seguendo la voce di chi stava davanti: un piccolo esperimento che già ha messo in moto idee per proseguire con entusiasmo in questo progetto, che speriamo abbia la maggior divulgazione possibile. Gli interessati possono scrivere a: ilaria.pozzi@email.it“.