Escursioni, gite e trekking: il mondo Cai in un poster

SESTO FIORENTINO – La Sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano ha lanciato una campagna pubblicitaria su vari fronti (dall’affissione pubblica ai social, dai media on line a quelli cartacei) per invitare la cittadinanza a iscriversi al CAI e contribuire così al mantenimento della vasta sentieristica su Monte Morello, impegno che ricade interamente sui […]

SESTO FIORENTINO – La Sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano ha lanciato una campagna pubblicitaria su vari fronti (dall’affissione pubblica ai social, dai media on line a quelli cartacei) per invitare la cittadinanza a iscriversi al CAI e contribuire così al mantenimento della vasta sentieristica su Monte Morello, impegno che ricade interamente sui volontari e sulle risorse economiche della Sezione. Ma il CAI è anche promotore di gite escursionistiche e ciclo, aperte anche ai non soci. Nel mese di febbraio sono previste: una spettacolare gita in Mtb vista mare, tra Bocca di Magra e Lerici (domenica 11); un’escursione di due giorni sul noto Cammino di San Jacopo, tra Pistoia e Lucca (sabato 18 e domenica 19); una cicloescursione alla scoperta di Morello (domenica 26). All’inizio di marzo, gita a piedi alle pendici del Pratomagno (domenica 5) e fine settimana lungo di sci all’impareggiabile rifugio Graffer di Madonna di Campiglio, che si trova direttamente in mezzo alle piste (da giovedì 9 a domenica 12). Per informazioni: info@caisesto.it