Esercitazioni anticendio su Morello de La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Esercitazione anticendio boschivo de La Racchetta impegnata su Monte Morello. I volontari dell’associazione, per tutta la giornata di oggi, domenica 26 maggio, parteciperanno ad una serie di attività propedeutiche alla preparazione per la stagione degli incendi boschivi 2024. Verranno simulate alcune situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi in caso di incendio su Monte Morello e i volontari si impegneranno per risolverle. Sono momenti importanti necessari per verificare l’apprendimento delle nozioni trasmesse durante i corsi di formazione e aumentare l’affiatamento e il coordinamento dei volontari. A partire dal prossimo week end e per tutti i mesi estivi, inizierà il servizio di pronta partenza per gli incendi boschivi con presenza di volontari e mezzi attrezzati presso la Torretta antincendio alla Fonte ai Seppi. Informazioni su evento o per partecipare alle attività di volontariato possono essere richieste all’indirizzo e-mail basesesto@laracchetta.it o per telefono al numero 3208962180.