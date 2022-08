Esperti in servizi informatici, c’è un concorso per Lastra a Signa e gli altri Comuni della Piana

LASTRA A SIGNA – E’ indetto in forma associata dai Comuni di Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci e Calenzano un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di categoria di accesso C- Profilo di esperto in servizi informatici. La domanda di partecipazione andrà […]

LASTRA A SIGNA – E’ indetto in forma associata dai Comuni di Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci e Calenzano un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di categoria di accesso C- Profilo di esperto in servizi informatici.

La domanda di partecipazione andrà inoltrata, entro il 29 settembre, in via telematica collegandosi alla sezione “Presenta istanze” sulla home page del sito web istituzionale del Comune di Lastra a Signa. L’accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso avviene unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): https://www.spid.gov.it/.

Il integrale della presente procedura selettiva è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Tra i requisiti richiesti per essere ammessi al concorso il possesso del Diploma di scuola media secondaria di secondo grado (cd. “diploma di maturità”) quinquennale di perito in Informatica e Telecomunicazioni o diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio del personale del Comune di Lastra a Signa telefonando ai numeri 055.8743243 -055.8743276.