Esplosione a Calenzano, Cna Firenze Metropolitana esprime cordoglio e offre supporto alle imprese colpite

FIRENZE – In seguito all’esplosione avvenuta questa mattina a Calenzano, che ha causato vittime e feriti, arriva la solidarietà di Cna Firenze Metropolitana per voce del suo presidente Giacomo Cioni: “Desidero esprimere, a nome mio e di tutta Cna, la più profonda vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime della tragica esplosione verificatasi poche ore fa. Siamo accanto ai feriti, ai loro cari e a tutta la comunità locale duramente colpita da questo drammatico evento. Ringraziamo con gratitudine i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti coloro che stanno lavorando instancabilmente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area”. “Ribadisco – aggiunge Massimo Cerbai, presidente di Cna Piana Fiorentina – la nostra solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti in questa tragedia e alle realtà produttive che ne stanno affrontando le conseguenze. Ci stanno già contattando molte imprese coinvolte e danneggiate a vario titolo dall’esplosione: desideriamo informarle di aver messo a loro disposizione in modo del tutto gratuito i nostri professionisti per la stima dei danni e gli eventuali risarcimenti. Per ogni informazione è possibile contattare Mirko Sulli al numero 3459770586″.