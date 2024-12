Esplosione a Calenzano, Prefettura: “Un morto e tre feriti”

CALENZANO – Un morto e tre feriti: è questo il bilancio (provvisorio) dell’esplosione di questa mattina al deposito Eni di Calenzano. Lo dice la Prefettura aggiungendo che “le tre persone rimaste ferite sono state prese in carico dal 118”. Mentre secondo il Comune di Campi Bisenzio i feriti sarebbero otto. Una mattinata drammatica, con un’esplosione che si è sentita fino a Firenze – lasciando tutti attoniti – e una colonna di fumo nero, densa, visibile dovunque. E’ successo poco prima delle 10.30, l’area interessata è quella di via del Pescinale nei pressi del campo sportivo. La Protezione Civile della Città Metropolitana sta intervenendo sul luogo dell’esplosione con un posto medico avanzato.

L’uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni, ripercussioni evidenti sul traffico automobilistico e ferroviario: l’ultimo aggiornamento, quello delle 11.30, parlava di viaggiatori dei treni regionali autorizzati al viaggio sui bus di Autolinee Toscane nella tratta Prato-Firenze e, successivamente, su itinerario alternativo via Empoli. Al momento sono in corso le verifiche del caso. I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (su Facebook) invitano la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti, in attesa di indicazioni da parte degli organi preposti. La colonna di fumo è visibile anche dai Comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. “Sono sul posto – scrive su Facebook il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – insieme a tutte le squadre per la gestione del traffico e delle criticità. Invito tutti i cittadini a chiudere le finestre in via precauzionale e ad evitare spostamenti in quanto tutto bloccato”.

(Fotografie Roberto Vicario)