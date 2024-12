Esplosione a Calenzano, Torselli (FdI): ”Riconoscimento ai soccorritori, serve anche una pianificazione responsabile”

FIRENZE – “A differenza di chi, mentre i soccorritori erano ancora impegnati a cercare le vittime, già pensava a come attaccare il Governo nazionale, voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con dedizione: polizia, vigili del fuoco, protezione civile e volontari. Un ringraziamento va anche al Governatore Eugenio Giani e all’assessore Monni, che si sono attivati tempestivamente per affrontare questa tragedia”: a dirlo, in una nota, è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli.

“Detto questo, – aggiunge – è importante distinguere tra il Giani governatore, che ha agito con prontezza in questa circostanza, e il Giani in campagna elettorale, che oggi critica le scelte urbanistiche sbagliate nell’area di Campi Bisenzio e Calenzano. È corretto evidenziare il rischio legato a un deposito di tali dimensioni in una zona densamente popolata, ma non si può ignorare che questo sviluppo è frutto di decisioni prese dalla Regione Toscana negli ultimi 50 anni, sotto la guida del suo partito. Apprendo che la Regione ha deciso di avviare un’istruttoria sul futuro del deposito. È paradossale che Giani, dopo decenni di governo ininterrotto del suo partito, invochi ora l’intervento del Governo nazionale per affrontare criticità generate proprio da scelte della sua amministrazione. Se si vuole davvero un cambiamento, è il momento di smettere con le giustificazioni e assumersi la responsabilità di agire, senza scaricare i problemi su altri”.