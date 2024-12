Esplosione al deposito Eni di Calenzano: il cordoglio di Faib Confesercenti Firenze e Faib Toscana

FIRENZE – “La drammatica esplosione, al deposito Eni di Calenzano, ha profondamente colpito tutti noi, tutta la categoria Faib Confesercenti che rappresenta il settore dei gestori carburante. Ancora una volta ci troviamo di fronte a lavoratori, in questo caso colleghi, che perdono la vita sul luogo di lavoro; oggi è il momento del profondo cordoglio ai parenti delle vittime e vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’accaduto, poi arriverà il momento di accertare le responsabilità affinché certi eventi non si verifichino più”: a dirlo è Federico Valacchi, presidente Faib Confesercenti Firenze, che aggiunge: “Il settore dei carburanti è da sempre a forte rischio per i materiali che vengono trattati, ed è per questo che come associazione di categoria chiediamo che vengano garantiti e rispettati i più alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ necessario agire e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per fare in modo che ogni lavoratore, e ogni collega, sia tutelato e al sicuro. Voglio ribadire la più profonda vicinanza e le nostre più sentite condoglianze alle famiglie dei colleghi coinvolti, e un grazie sentito ai vigili del fuoco, volontari, forze dell’ordine e sanitari che sono intervenuti a Calenzano”.

Il presidente della Faib Toscana, Marco Princi, a nome della federazione di categoria dei gestori degli impianti di carburanti, esprime il profondo cordoglio nei confronti delle famiglie dei lavoratori deceduti nel tragico incidente al deposito Eni di Calenzano. “Mi preme sottolineare – prosegue Princi – l’importanza di stringersi attorno ai parenti delle vittime in un momento di così grande dolore, manifestando anche speranza per i dispersi e augurando una pronta guarigione ai numerosi lavoratori feriti. L’incidente rappresenta un dramma che colpisce non solo le famiglie coinvolte ma anche l’intera comunità lavorativa. Mai come in questo terribile momento è fondamentale ribadire l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire tragedie”.