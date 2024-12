Esplosione Eni: due giorni di lutto cittadino

CALENZANO – Profondo cordoglio da parte dell’Amministrazione comunale per l’incidente avvenuto questa mattina presso il deposito di stoccaggio carburanti Eni a Calenzano, in via Erbosa: il sindaco Giuseppe Carovani ha proclamato due giorni di lutto cittadino, oggi e domani. Al momento il bilancio, ancora provvisorio, è di due vittime, 4 dispersi e 9 feriti. Stamani presso il Comune è stato aperto il COC (Centro operativo comunale) che coinvolge il sindaco e il sistema di Protezione civile comunale. E’ stata disposta la chiusura della biblioteca comunale per il pomeriggio odierno e sono annullate tutte le iniziative pubbliche in programma oggi e domani. Il Palazzetto dello sport e la piscina, vicini all’area dell’incidente, hanno riportato dei danni e sono chiusi in attesa di verifiche.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari in zona per non intralciare le operazioni di soccorso; un’ordinanza prevede la chiusura, dalle 20 di oggi alle 6 di domani, di via di Le Prata dall’intersezione con via di Pratignone a quella con via di Prato, oltre alla chiusura dei due parcheggi davanti al Palazzetto dello sport e alla piscina comunale. Arpat, dopo le opportune verifiche, ha comunicato che non ci sono rischi per la salute nell’area in seguito all’incendio. “La comunità di Calenzano – dichiara il sindaco Carovani – è scossa e profondamente addolorata da quanto accaduto. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone ferite e abbiamo deciso di dichiarare lutto cittadino in segno di rispetto. Ringrazio il sistema di Protezione civile, i Vigili del fuoco, i sanitari, le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti nei soccorsi e attendiamo le prossime ore per capire l’esatta dinamica dell’evento. L’area interessata dall’incidente è classificata nel Piano di protezione civile comunale come impianto considerato a rischio di incidente rilevante, che prevede un Piano di emergenza esterno coordinato dalla Prefettura, come è accaduto stamani”.