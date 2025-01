Esplosione Eni, ex Gkn e tramvia: se ne è parlato a “Notizie dalla Piana”. E intanto la Conferenza dei servizi non si è chiusa

CAMPI BISENZIO – Gli ultimi sviluppi in merito all’esplosione al deposito Eni di Calenzano, la ex Gkn, la tramvia, soprattutto la tramvia. Con l’attesa per l’odierna Conferenza dei servizi che doveva fare chiarezza su tempi e costi, in modo particolare con riferimento all’ultimo tratto della linea 4.2, e che invece è stata rimandata a data […]

CAMPI BISENZIO – Gli ultimi sviluppi in merito all’esplosione al deposito Eni di Calenzano, la ex Gkn, la tramvia, soprattutto la tramvia. Con l’attesa per l’odierna Conferenza dei servizi che doveva fare chiarezza su tempi e costi, in modo particolare con riferimento all’ultimo tratto della linea 4.2, e che invece è stata rimandata a data da destinarsi per l’assenza della Asl. Che comunque, per dovere di cronaca, aveva chiesto il rinvio di una settimana per esprimere il proprio parere. Con il risultato, come già detto in precedenza, che la Conferenza dei servizi non si è chiusa. Di questo e altro ancora se ne è parlato in “Notizie dalla Piana”, che si può ascoltare in diretta tutti i lunedì alle 8.40 grazie alla collaborazione instaurata fra Piananotizie e Controradio e al link che pubblichiamo Notizie dalla Piana – Assemblea pubblica dopo l’esplosione Eni – www.controradio.it. Tutto questo grazie una rubrica dedicata appositamente ai “nostri” Comuni: nel palinsesto radiofonico e sul sito controradio.it della storica emittente di informazione locale toscana potrete seguire infatti dirette e collegamenti con la nostra redazione per raccontare e commentare cosa succede a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa. Buon ascolto.