Essecinuoto vara le regola per l’utilizzazione della piscina

CALENZANO – La piscina di Calenzano gestita da Essecinuoto ha varato alcune regole in attuazione da oggi 9 marzo. Le attività, si legge su un post sul social Facebook, sono tutte operative tranne il nuoto assistito che verrà interrotto tutte le mattine dalle 10 alle 11.30 per permettere gli allenamenti agonistici degli Esordienti. L’accesso all’impianto è consentito si soli utilizzatori, in caso di minori è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore, l’accesso agli spogliatoi da parte dell’accompagnatore è consentito solo fino ai 7 anni. All’interno degli spogliatoi saranno utilizzabili docce e phon in maniera alternata per garantire distanza minina ed è richiesto agli utilizzatori di restare negli spogliatoi il minor tempo possibile.