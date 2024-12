Esselunga di via Gramsci: riapertura ad aprile 2025

SESTO FIORENTINO – Potrebbe riaprire entro il mese di aprile del prossimo 2025 il superstore Esselunga di via Gramsci chiuso in seguito all’incendio che ha coinvolto i locali tecnici del centro commerciale, lo scorso 18 giugno. Nel corso di questi mesi, si legge in una nota di Esselunga, “dopo una prima fase di analisi ambientali e verifiche strutturali sono stati realizzati interventi mirati alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’intera area”. I danni provocati dall’incendio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze sulle persone, aggiunge la nota, “sono stati ingenti ed è necessario rifare gli impianti, realizzare nuove finiture e sostituire i precedenti arredi per poter restituire al pubblico un centro commerciale rinnovato e funzionale, oltre che sicuro. Al momento è possibile stimare una riapertura entro il mese di aprile”. Esselunga conferma anche per i prossimi mesi le misure già messe in atto per andare incontro alle esigenze di clienti, dipendenti e commercianti. I dipendenti del Gruppo Esselunga sono stati ricollocati in negozi vicini al loro domicilio e l’azienda, laddove necessario, sta provvedendo a coprire le spese di trasferte. Il gruppo, conclude la nota, “consapevole dei disagi affrontati dalle attività commerciali presenti all’interno del centro, sospesi i canoni di locazione, si sta inoltre facendo carico delle spese comuni dell’Associazione dei Commercianti. Per i clienti è confermato l’abbonamento gratuito per la consegna a casa della spesa online con importi da 110 euro e ogni due settimane possono usufruire di un buono sconto di 10 euro per spese di almeno 40 euro”.