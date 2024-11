Essere giornaliste in provincia: il mestiere di cronista “al femminile” raccontato con la voce di “Notizie della Piana”

CAMPI BISENZIO – Oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “Notizie della Piana” vi propone una puntata davvero particolare, tutta al femminile e incentrata sul lavoro di giornalista in provincia grazie al racconto della nostra collega Elena Andreini. La televisione, la carta stampata, le notizie on line: tanti i modi per essere […]

CAMPI BISENZIO – Oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “Notizie della Piana” vi propone una puntata davvero particolare, tutta al femminile e incentrata sul lavoro di giornalista in provincia grazie al racconto della nostra collega Elena Andreini. La televisione, la carta stampata, le notizie on line: tanti i modi per essere cronista in queste zone e che potrete riascoltare nella puntata odierna di “Notizie della Piana”, in diretta tutti i lunedì mattina alle 8.40 grazie alla collaborazione instaurata fra Piananotizie e Controradio, al link che pubblichiamo Notizie dalla Piana – Essere giornaliste in provincia – www.controradio.it. Tutto questo grazie una rubrica dedicata appositamente ai “nostri” Comuni: nel palinsesto radiofonico e sul sito controradio.it della storica emittente di informazione locale toscana potrete seguire dirette e collegamenti con la nostra redazione per raccontare e commentare cosa succede a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa. Buon ascolto.