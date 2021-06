Estate 2021, la biblioteca comunale diventa itinerante grazie all’iniziativa “Il giardino delle storie”

LASTRA A SIGNA – Letture itineranti nei giardini pubblici del territorio grazie alla nuova iniziativa estiva della biblioteca comunale di Lastra a Signa: “Il giardino delle storie”. A partire dal 15 giugno sei appuntamenti in quattro giardini del territorio dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni con tante storie e letture all’aria aperta. Il programma partirà martedì 15 giugno dai giardini di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina con l’appuntamento per bambini dai 3 ai 5 anni e sarà ripetuto giovedì 17 per la fascia 6-11 anni. Martedì 22 (per bambini dai 3-5 anni) e giovedì 24 giugno (6-11 anni) sarà la volta dei giardini delle Quattro Strade a Malmantile mentre successivamente l’iniziativa si trasferirà al Giardino delle Viottole in via Puccini martedì 6 luglio (per bambini dai 3-5 anni) e giovedì 8 luglio (6-11 anni). Infine gli ultimi incontri saranno al Giardino della Biblioteca in via Togliatti martedì 13 luglio (per bambini dai 3-5 anni) e giovedì 15 luglio (6-11 anni). Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno alle 17.

“Per questa estate – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – abbiamo voluto proporre un nuovo progetto di promozione della lettura nei giardini pubblici dedicato a bambini e ragazzi. La biblioteca si sposta sul territorio proprio nei luoghi più frequentati da queste fasce di età: due appuntamenti saranno nel capoluogo e due nelle frazioni. Ringraziamo il Comitato Genitori che fornirà assistenza e supporto durante tutti gli incontri”. A ogni appuntamento sarà presente anche un punto della biblioteca a disposizione per informazioni e iscrizioni. E’ consigliabile portare un cuscino o un tappetino per sedersi sull’erba.