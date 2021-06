Estate a Calenzano tra musica, teatro, incontri con gli autori e gli attori

CALENZANO – In attesa di Carlo Verdone e Andrea Vitali che arriveranno a CiviCa in occasione della Città dei Lettori a settembre, l’amministrazione comunale ha varato il programma estivo di spettacoli, incontri e eventi. La rassegna estiva inizierà il 21 giugno e proseguirà per tutti i mesi estivi con 30 appuntamenti che supereranno quota 50 […]

CALENZANO – In attesa di Carlo Verdone e Andrea Vitali che arriveranno a CiviCa in occasione della Città dei Lettori a settembre, l’amministrazione comunale ha varato il programma estivo di spettacoli, incontri e eventi. La rassegna estiva inizierà il 21 giugno e proseguirà per tutti i mesi estivi con 30 appuntamenti che supereranno quota 50 con la rassegna del Teatro Manzoni e quella di Luglio Bambino. Gli eventi si svolgeranno nel giardino del Castello di Calenzano Alto, in piazza Vittorio Veneto, alla biblioteca, nei circoli e al parco di Travalle. Si inizia lunedì 21 giugno in piazza Vittorio Veneto con la Scuola di Musica di Calenzano e un concerto omaggio alla musica di Ennio Morricone dal titolo “Grazie Ennio”.

“La novità di quest’anno sono le tre serate dedicate al cinema italiano – spiega l’assessore alla cultura Irene Padovani – ma ci saranno anche un omaggio a Dante con uno spettacolo a lui dedicato e torneranno gli aperitivi al Museo del figurino per bambini e famiglie. Insomma saranno appuntamenti per tutti i gusti musicali e per tutte le persone”.

I tre appuntamenti con il cinema saranno: un incontro con Serra Yilmaz il 26 giugno intervistata da Federico Berti, al giardino del Castello, il 27 luglio con Alessandro Benvenuti e con Giovanni Nuti il 9 agosto, occasione per parlare del fratello Francesco Nuti. Torneranno anche le passeggiate al tramonto nel Borgo. Gli aperitivi al Museo (Aperikids al Museo) si terranno dopo la visita guidata al Museo del figurino. Al giardino del Castello si terranno appuntamenti con il teatro il 15 luglio con un Reading di Novecento di Alessandro Baricco a cura di Ciro Masella, mentre il 30 luglio sarà di scena Monica Bauco con “Amore? Forse col tempo conosciamoci peggio”, il 3 agosto Gabriele Giaffrida e Elena Miranda daranno vita ad una lettura animata dal titolo “Adamo vs Eva”.

Tutti gli eventi sono gratuiti, i posti a disposizione sono 150 al giardino del Castello e altrettanti in piazza Vittorio Veneto. Le prenotazioni degli eventi promossi dal Comune avverranno attraverso il sito www.comune.calenzano.fi.it e potranno essere effettuate fino al giorno precedente all’evento. In caso di impossibilità a partecipare all’evento si dovrà disdire entro le ore 12 del giorno prenotato al numero 055.8833292/448. Gli spettacoli estivi inizieranno alle 21.15 è consigliato arrivare alle 20.45. In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati.