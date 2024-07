Estate a Carmignano 2024: La Bohème, Talèa, “Le notti dell’archeologia”

CARMIGNANO – L’opera lirica con La Bohème e il concerto di Talèa sono i due principali avvenimenti dell’Estate a Carmignano 2024, in una settimana, la prossima, ricca di eventi. L’omaggio a Puccini, nel centesimo anniversario della morte, con l’orchestra O.m.e.g.a di Firenze diretta dal maestro Tulio Gagliardo Varas, nell’allestimento curato dal regista Fabrizio Buricchi, sullo sfondo della splendida villa medicea “La Ferdinanda” di Artimino, si diffonderà nella sera (alle 21.15) di giovedì 18 luglio (prevendita on line www.omegamusica.org, tabaccheria Carmignano). Il giorno dopo, venerdì 19 luglio, un altro suggestivo scenario, la Rocca di Carmignano, ospiterà (alle 21.30) note di tutt’altro genere con il concerto di Talèa, direttamente da X Factor ’22.

La settimana si aprirà, martedì 16 luglio (alle 21.30) con il primo dei tre “Match di improvvisazione teatrale” ricompresi nel “Luglio al parco museo” Quinto Martini di Seano: due squadre di attori, davanti ad un giudice e al pubblico che vota, in sfida fino all’ultima battuta, daranno vita ad una serata divertente, adatta a tutti. Protagonista della settimana saranno anche “Le notti dell’archeologia” con “Pietramarina sotto le stelle” e l’apertura straordinaria mercoledì 17 luglio, alle 18,30, dell’area etrusca in località San Giusto per la visita guidata con Maria Chiara Bettini, direttrice del Museo archeologico di Artimino (prenotazione al numero di telefono 055 8718124, parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it). Notti dell’archeologia che replicano sabato 20 luglio con le “Antiche maioliche di Bacchereto” e la visita guidata gratuita, dalle 21 alle 23, alla sezione distaccata del museo di Artimino (prenotazione necessaria: 339 5970050, antichemaiolichedibacchereto@gmail.com, www.bacchereto.it).

Mercoledì 17, ancora per il “Luglio al parco museo” è in programma (alle 21) lo spettacolo per ragazzi e bambini Mind the gag con Ugo Sanchez jr &Songs. Sezione del cartellone che replica sabato 20 luglio con “Musica al parco”, dalle 21.15, a cura dell’associazione Parco museo Quinto Martini. Ancora a Seano, ma il giorno prima, venerdì 19, dalla biblioteca comunale partono (alle 20) i “Sentieri sonori”, letture condivise in cammino sul tema “mutamenti”, a cura di Poecity, Azioni di poesia.