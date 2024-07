Estate a Carmignano: il Festival toscano del saxofono e Chiara Becchimanzi nelle serate di questa settimana  

CARMIGNANO – Il saxofono e il suo festival toscano, a cura della Filarmonica di Bacchereto, giunto alla sua quarta edizione, inaugurano e caratterizzano, con Chiara Becchimanzi, il cartellone di questa settimana di “Estate a Carmignano 2024”. Il Festival si apre oggi, lunedì 22, alla Pieve di Bacchereto (alle 21) con Giuseppe Bruno & Exclusive Saxophone Quartet, concerto di musica classica per pianoforte e quartetto di saxofoni; si prosegue il giorno successivo, martedì 23 luglio, a Carmignano, nel Giardino dell’Agrifoglio (alle 21) con “Non scherziamo su Charles Mingus”, Tritticotrio & Drums (Andrea Coppini sax soprano/tenore, Arnolfo Borsacchi sax contratto, Giacomo Downie sax baritono, Aldo Viti batteria); mercoledì 24, alla Pieve di Bacchereto (alle 21), è la volta di Duo Novecento, celebri brani del repertorio classico e contemporaneo eseguiti da Filippo Grassi (saxofono) e Samuele Drovandi (pianoforte); ancora alla Pieve di Bacchereto, giovedì 25 luglio (alle 21) è di scena la finale del concorso di musica da camera con il concerto dei finalisti; ad Artimino, nella piazzetta del pozzo (alle 21) venerdì 26 è in programma la performance del laboratorio di musica d’insieme, Sax Ensemble degli allievi diretto dai maestri del Festival; quarto Festival toscano che si conclude sabato 27 luglio (alle 21) alla Pieve di Bacchereto con “Le note di Pinocchio”, reunion sax & Paolo Zannini, su brani di Fiorenzo Carpi, Nicola Piovani e Dario Marianelli arrangiati da Paolo Zannini, con Valerio Barbieri sax soprano, Cristina Roffi sax contratto, Lucy Derosier sax tenore, Massimo Mazzoni sax baritono e Paolo Zannini pianoforte.

Il Festival toscano del saxofono non è l’unico evento a caratterizzare la settimana dal 22 al 28 luglio di “Estate a Carmignano 2024”: alla Rocca di Carmignano, mercoledì 24, alle 21.30, Chiara Becchimanzi si esibisce nel suo stand up comedy shows “Terapia d’urto”, mentre la musica live anni ’70, ‘80 e ‘90, giovedì 25, inonderà la notte (alle 21) del Comune mediceo diffusa in contemporanea in quattro diversi luoghi: a Seano, in piazza IV Novembre, con Pippo dj, in piazza Matteotti, a Carmignano, con Gaudats junk band, ad Artimino, nella piazzetta del pozzo, con Planet Rebel, a Comeana con Quei bravi ragazzi. Torna anche martedì 23, alle 21.30, al parco museo “Quinto Martini” il match di improvvisazione teatrale, con il polmone verde di Seano che sabato 27, alle 21.15, ospita anche il secondo appuntamento di Musica al Parco. Protagoniste anche “Le notti dell’archeologia” con “Ercole e le sue fatiche” al Museo archeologico di Artimino, per bambini dai 7 anni, nel pomeriggio (alle 17.30) di domenica 28 luglio.