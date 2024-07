Estate a Carmignano, presentato il cartellone. Il sindaco Prestanti: “Iniziative aperte a tutti e di qualità”

CARMIGNANO – “Un’estate aperta a tutti. Un’estate di qualità” nelle parole del sindaco Edoardo Prestanti, “con belle novità accanto a must più tradizionali: le notti dell’archeologia, il festival del saxofono, il cinema, la musica nel parco” nella descrizione dell’assessore alla cultura Maria Cristina Monni: è l’Estate a Carmignano 2024, presentata a Prato, questa mattina, nella Sala del Gonfalone della Provincia. Una sede non casuale per gli oltre trenta appuntamenti di un cartellone “variegato e di tutto rispetto, capace di soddisfare tutta l’area metropolitana” nelle frasi di Francesco Fantauzzi che con la sua Fonderia Cultart ha curato la direzione artistica di due mesi di eventi, che iniziano con il botto: il concerto di un duo di chitarristi d’eccezione, Finaz (Bandabardò) e Riccardo Onori (storica presenza con Jovanotti, che attualmente accompagna Tananai), martedì 9 luglio (alle 21,30), nel giardino dello spazio d’arte “Alberto Moretti” a Carmignano.

E’ soltanto la prima di un susseguirsi di novità e di emozioni, distribuite in tutto il territorio comunale, in tutte le frazioni, in luoghi iconici carichi di suggestioni paesaggistiche, di storia e d’arte, che proseguono, direttamente da X Factor, con il concerto di Talèa (venerdì 19 luglio, alle 21.30, Rocca di Carmignano) e continuano con la brillante Chiara Becchimanzi e il suo stand up comedy shows “Terapia d’urto” (mercoledì 24 luglio, alle 21.30, Rocca di Carmignano). Prima e dopo gli altri Eventi in Rocca, il Luglio al parco museo “Quinto Martini” con spettacoli per ragazzi e bambini (10-17-26 luglio, alle 21), la Musica al parco (6-20-27 luglio, ore 21.15), i Percorsi culturali con L’arte della felicità (11 luglio, alle 21, Giardino dell’Agrifoglio a Carmignano), i “Sentieri sonori” (19 luglio, alle 20, ritrovo biblioteca comunale-Seano), e tanta, tanta “Musica diffusa” (giovedì 25 luglio, dalle 21) a Seano (piazza IV novembre), a Carmignano (piazza Matteotti), ad Artimino (piazza del Pozzo), a Comeana: quattro band in altrettante piazze “per serate più leggere – evocate da Alessandro Rubino (Fonderia Cultart) – per famiglie e ragazzi”.

Un grande contenitore «accessibile, aperto a tutti, senza limitazioni, senza biglietti da pagare», ancora nelle parole del sindaco, che, oltre agli appuntamenti organizzati dal Comune di Carmignano, ospita tante altre iniziative promosse dall’Amministrazione. Soprattutto si estende in ogni luogo e fa viaggiare con maestri di grande prestigio le note del saxofono per il quarto festival toscano organizzato dalla Filarmonica di Bacchereto lungo sei serate di alta musica: a Bacchereto (Giuseppe Bruno & Exclusive saxophone quartet, alla Pieve, lunedì 22 luglio, alle 21), a Carmignano (al Giardino dell’Agrifoglio, alle 21, con “Non scherziamo su Charles Mingus”), ancora a Bacchereto (alla Pieve, con Duo Novecento, mercoledì 24 luglio, alle 21; con la finale del concorso di musica da camera, giovedì 25 luglio, alle 21; con “Le Notti di Pinocchio”, sabato 27 luglio, alle 21), e di nuovo ad Artimino alla piazzetta del pozzo con il “Laboratorio di musica d’insieme” (venerdì 26 luglio, alle 21).

Non mancano “Le Notti dell’archeologia” a luglio e l’apertura del museo Archeologico di Artimino tutti i giovedì fino a settembre, l’immancabile rassegna Cinema al parco con otto proiezioni dal 5 al 28 agosto, i Calici di stelle, tra vini doc di Carmignano, gastronomia e musica (3/4 e 9/10 agosto, alla Rocca), la giocoleria per i più piccini con “Barbara fantasy show” l’11 luglio a Comeana (alle 21, piazza Cesare Battisti). Il tutto condito da risate assicurate con l’altra grande novità di questo cartellone Estate a Carmignano 2024: i Match di improvvisazione teatrale (16, 23 e 30 luglio) al parco museo Quinto Martini di Seano. E a proposito di teatro, in una programmazione così estesa, non poteva essere lasciata fuori l’opera lirica e l’omaggio a Giacomo Puccini per il 100° anniversario della morte, con la stupenda gradinata della Villa Medicea di Artimino a fare da palcoscenico a “La Bohéme”. La chiusura è inevitabilmente affidata al sindaco Prestanti: “L’ingrediente di questa nostra Estate sarà unire la bellezza dei nostri luoghi alla cifra artistica degli spettacoli proposti. Per soddisfare i più diversi gusti culturali e le esigenze dei nostri cittadini e di un pubblico ancora più vasto, ben oltre Carmignano”.