“Estate a Sant’Angelo”: in arrivo un mese di cene, eventi e divertimento

CAMPI BISENZIO – Con l’arrivo del mese di luglio, Sant’Angelo a Lecore si prepara a ospitare un mese di eventi, cene e divertimento: torna infatti “Estate a Sant’Angelo”, iniziativa organizzata dal Gruppo Gips in collaborazione con il circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore e le attività commerciali della zona. “Ci fa piacere ringraziare le tante attività commerciali che hanno deciso di dare il loro contributo per organizzare la festa, – spiegano dal Gruppo Gips – talvolta c’è chi fa polemica, cercando di mettere in contrapposizione il mondo del commercio e quello del volontariato, invece quello che stiamo facendo qui dimostra che negozi, volontari e circoli riescono a collaborare e a creare qualcosa di bello per tutta la comunità. Questo è possibile soprattutto quando si è presenti sul territorio e ci si impegna tutti insieme per renderlo migliore, senza rivalità”.

Tanti gli eventi speciali che animeranno le serate della festa che si svolgerà presso il circolo, si comincia giovedì 1 luglio per dare il benvenuto all’ “Estate a Sant’Angelo” con cocomero e sangria. Doppio appuntamento a cena poi, venerdì 2 e sabato 3, con il Melafumo di Livorno. Il 15 luglio invece sarà la volta della serata dedicata al popolo Saharawi con cena e spettacolo. Venerdì 23 luglio toccherà invece a trippa e lampredotto. Infine sabato 31 arrivano i pirati dei caraibi con una cena a tema a base di pesce. Le altre sere (7-8-9-14-16-21-22-29-30 luglio) ci saranno panini e grigliata su prenotazione e cocktail da gustare al bar. Sarà inoltre possibile prenotare per festeggiare il compleanno all’interno della festa. Ovviamente durante tutta la durata dell’evento saranno rispettate le misure anti Covid. “Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i volontari – conclude Andrea Stefanini – se tutto questo è stato possibile è grazie a loro e mi piacerebbe nominarli tutti, uno per uno, ma sono davvero tanti, un nome però lo faccio, Mauro Gradi, presidente del circolo e un esempio per me”.