Estate a Villa Caruso, tanti appuntamenti nel parco per grandi e piccoli

LASTRA A SIGNA – Concerti, spettacoli, recital, poesie, laboratori ludico-artistici per bambini. Questo e molto altro prevede il ricco programma di appuntamenti estivi che partiranno a cominciare dal 26 giugno a Villa Caruso Bellosguardo promossi dall’Associazione Villa Caruso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa. Un calendario di appuntamenti per bambini dai 6 ai 12 anni sull’arte, la natura, la manualità, la musica, il teatro partiranno dal prossimo 26 giugno alle 16 e si terranno tutti i venerdì e sabato fino al 2 agosto.

L’appuntamento che aprirà il ciclo di eventi per bambini è la Gazza Ladra di Gioacchino Rossini, un laboratorio ludico- artistico a tema musicale. Tutti i laboratori per bambini dureranno due ore (su prenotazione al numero 055 8721783, 5 euro l’ingresso, sono previste riduzioni per i soci Coop). Gli eventi per adulti inizieranno il 2 luglio e sono promossi in collaborazione con il Teatro delle Arti. Giovedì 2 luglio alle 21.15 la rassegna partirà con “Le Maschere dentro”, omaggio a Calvino a cura di Matteo Belli, che successivamente incontrerà il pubblico. Giovedì 9 e venerdì 10 luglio alle 21.15 gli eventi proseguono con Moon, la parola narrata ci porterà alla scoperta di territori permeati di mistero e sensualità, a cura di e con Silvia Guidi e Alessio Riccio.

Sabato 11 luglio dalle 19 arrivano i “Caruso Radio Day”, con Dj Set Vintage ed esposizione di radio d’epoca a cura di Mirco Roppolo e successivamente lo spettacolo “Eleuterio” e “Sempre tua”, radiodramma con Marco Natalucci e Rosanna Gentili e concerto dedicato alla radio con “Le Signorine”, trio vocale italiano.

Venerdì 17 luglio il programma prosegue alle 18 con “La ballata della sedia”, laboratorio di danza aperto a tutti condotto da Françoise Parlanti a cura della Compagnia Simona Bucci. Alle 21.15 “Tre civette sul Comò”, con Eleonora Chiocchini, Michela Paoloni e Françoise Parlanti, musiche di Carelli e Vivaldi – produzione Compagnia Bucci, Compagnia degli Istanti.

Il 18 e 19 luglio alle 21.15 “Recitar Cantando” di Marcello Lazzerini, regia di Sabrina Tinalli, supervisione di Silvano Sanesi, prima nazionale del nuovo spettacolo de La Compagnia delle Seggiole. Il 24 luglio alle 21.15 “Parole e Musica al Vento” con la partecipazione del cantautore Tizio Bononcini e del violoncellista Enrico Guerzoni e incursioni teatrali di Marco Natalucci e Roberto Caccavo.

Infine gli ultimi due appuntamenti saranno sabato 1 agosto alle 20 con il Concerto al tramonto, omaggio al tenore Amedeo Bassi con la partecipazione del quintetto dell’Accademia musicale Amedeo Bassi di Montespertoli e infine il 10 agosto alle 21.15 “Tekken poetry in villa”, sfida di poesia improvvisata a cura di Witberry, con Luca Bernardini, Max Di Mario e Marco Dell’Omo, a seguire improvvisazione di musica al buio sotto le stelle di San Lorenzo. Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a [email protected] o chiamando il numero 0558721783 (biglietto spettacoli 12 euro/10 euro sconto soci Coop).