Estate al cinema Grotta: tra Arena Giardino e sale al chiuso

SESTO FIORENTINO – Da domani26 agosto riaprono le sale del Cinema Grotta, ma fino a al 6 settembre è possibile vedere i film anche nel giardino arena del cinema di via Gramsci. All’arena estiva questa sera 25 agosto è in programma il film Cena con delitto, il 26 agosto il film drammatico 1917, Memorie di un assassino è in programma giovedì 27 agosto, mentre Piccole donne il 28 agosto, JoJo Rabbit si potrà vedere il 29 agosto, Parasite il 30 agosto, Sorry we missed you il 31 agosto, mentre il 1 settembre sarà la volta di Matthias e Maxime, Tornare il 2 settembre, Gli anni più belli il 3 settembre, I miseriabili il 4 settembre, dopo il matrimonio il 5 settembre e Favolacce il 6 settembre.

Dal 26 agosto saranno in programma nelle sale al chiuso: Tenet, Onward oltre la magia, Volevo nascondermi.