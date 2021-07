Estate all’arena giardino Grotta con le ultime novità cinematografiche

SESTO FIORENTINO – Per chi resterà nel mese di agosto in città, l’arena giardino Cinema Grotta propone ogni sera un film da vedere. Tra i nuovi film in uscita si potranno vedere: “I Croods” (il 5 e il 31 agosto), “Crudelia” (12 e 23 agosto), “Jungle Cruise” (il 20 agosto). Altre novità in programma sono: […]

SESTO FIORENTINO – Per chi resterà nel mese di agosto in città, l’arena giardino Cinema Grotta propone ogni sera un film da vedere. Tra i nuovi film in uscita si potranno vedere: “I Croods” (il 5 e il 31 agosto), “Crudelia” (12 e 23 agosto), “Jungle Cruise” (il 20 agosto). Altre novità in programma sono: “Nowhere special” 11 agosto, “Come un gatto in tangenziale ritorno a coccia” (14 e 15 agosto), “Quo vadis Aida” il 18 agosto, “Falling” (25 agosto), “Supernova” il 27 agosto. Sono in programma anche “Un altro giro”, “Un divano a tunisi”, “I predatori”, “Due”, “La felicità degli altri”, “Nomadland”, “I profumi di Madame Walberg”, “The Father”, “Boys, “Cosa sarà”, “Rifkin’s festival”, “Una donna promettente” “Minari”, “Lacci”, “Marx può aspettare”.