“Estate fiorentina”: on line il bando per proposte e progetti per l’edizione 2025

FIRENZE – Preparativi in corso per l’”Estate fiorentina 2025″ che anche quest’anno porterà in città quattro mesi di cultura nelle strade e nelle piazze. La rassegna culturale multidisciplinare sarà scandita da un ricco programma di eventi, iniziative culturali, spettacoli e intrattenimento che si svolgeranno tra il 1 giugno e il 30 settembre. Dopo l’approvazione in giunta della delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, è stato pubblicato il bando per presentare proposte e richieste di contributo per la realizzazione di eventi in città, tra cui saranno selezionati i migliori progetti. “Puntiamo ad avere una grande estate di musica e cultura a Firenze – spiega Bettarini – e su una manifestazione che negli anni ha saputo valorizzare un’offerta culturale multidisciplinare, destinata ad un pubblico variegato e di tutte le età, coinvolgendo molti luoghi della città, con particolare attenzione anche a quelli che vogliamo tornare a vivere pienamente come il Parco delle Cascine. I protagonisti dell’Estate Fiorentina sono artisti, associazioni, istituzioni culturali e tutte quelle realtà no profit che rendono il panorama culturale fiorentino unico, frutto di un importante lavoro che facciamo in sinergia con tale tessuto culturale ricchissimo e attivo. Forti del grande successo dello scorso anno rilanciamo con nuove proposte, come “Non mollare” e “Costruiamo la pace” e ci aspettiamo anche quest’anno proposte di altissimo livello per le quali abbiamo stanziato oltre un milione e 700.000 euro”.

E ancora: “Nel bando abbiamo inserito gli indirizzi e criteri per selezionare progetti per eventi prestigiosi e destinati a pubblici diversi. Per dare poi continuità all’estate lavoreremo per la preparazione dell’Autunno Fiorentino, che avrà una programmazione a parte”. Il bando si articola in quattro sezioni. La prima dedicata a eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito con l’obiettivo di garantire il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse e valorizzare vari luoghi della città, anche quelli meno centrali o comunque meno frequentati; la seconda prevede eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, finanziati da eventuali sponsorizzazioni. Una terza sezione è, invece, dedicata alle proposte per grandi eventi tematici con ingresso gratuito, nel numero di cinque grandi eventi di respiro nazionale e/o internazionale, di particolare prestigio e di elevata qualità culturale/artistica. Infine, la sezione “Festival o grandi rassegne” tra cui quattro festival o grandi rassegne ad ingresso gratuito dedicati ad arti contemporanee, visive, audiovisive, performative e danza, in luoghi inesplorati di interesse artistico. Inoltre, previsti anche cinque festival o grandi rassegne con ingresso a pagamento, da realizzarsi qualora si renderanno disponibili eventuali fondi comunali. Per tutti i dettagli è possibile consultare il bando al seguente link: https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici.

Sara Coseglia