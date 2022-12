Estensione della rete del gas a Cercina, martedì 20 assemblea pubblica con i tecnici

SESTO FIORENTINO – Martedì 20 dicembre alle 17 (e non alle 18 come comunicato in precedenza) presso il Centro civico 5 in via della Docciola 90 i tecnici di Centria incontreranno i cittadini per illustrare gli interventi di estensione della rete del gas a Cercina. All’assemblea interverrà anche il vicesindaco Claudia Pecchioli.