“Ester e le altre”: la narrazione collettiva al circolo Mcl La Concordia

CALENZANO – “Ester e le altre”, è il volume che sarà presentato sabato 14 settembre alle ore 21 al Circolo Mcl La Concordia in occasione della tradizionale festa del circolo di via del Saccardo. “Ester e le altre. Donne di Sesto Fiorentino” deve la sua particolarità al coinvolgimento di donne non scrittrici, ma che hanno […]

CALENZANO – “Ester e le altre”, è il volume che sarà presentato sabato 14 settembre alle ore 21 al Circolo Mcl La Concordia in occasione della tradizionale festa del circolo di via del Saccardo. “Ester e le altre. Donne di Sesto Fiorentino” deve la sua particolarità al coinvolgimento di donne non scrittrici, ma che hanno sperimentato una collaborazione narrativa. E’ un progetto di storytelling collettivo. Al progetto hanno collaborato oltre venti autrici per raccontare la vita di altrettante donne del passato (musiciste, politiche, attrici, trecciaiole, scienziate, commercianti…), la cui importante traccia nella storia locale ha lasciato talvolta solo un segno sbiadito nel tempo, che questa pubblicazione vuole riportare alla luce e all’attenzione dei lettori. La novità del volume è data proprio dall’originalità della struttura e della scrittura: le storie sono state raccolte e raccontate da donne provenienti da ambienti diversi: dalla scuola al giornalismo, dallo sport alla musica. Parole e storie al femminile per raccontare una comunità e non solo l’altra metà del cielo. Il libro, edito da «apice libri», sarà presentato dalla curatrice del volume, Monica Barducci.