“Ester e le altre”: un secolo di donne sestesi alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Sabato 11 marzo si terrà, forse per la prima volta nella nostra città, un incontro per ricordare e celebrare alcune delle donne che tra la fine dell’Ottocento e il Novecento hanno contribuito a fare la storia di Sesto Fiorentino. Alle 16 presso la libreria Rinascita – e d’altronde non poteva essere altrimenti! – Monica Barducci della Pro Loco racconterà le vite di Ester Tirinnanzi, che nel 1862 fu la prima maestra, di Marianna Bittini nota come “la Mariannina”, della partigiana Laura Mazzoni, della trecciaiola Anilina Banchelli uccisa durante i moti del 5 maggio, delle operaie e della sindacaliste della Ginori, delle pallavoliste degli anni d’oro, delle protagoniste dell’Unione Donne Italiane e delle altre “piccole grandi” figure femminili che spesso col tempo sono state dimenticate. A seguire, intorno alle 17, si svolgerà una breve passeggiata per le vie e le piazze del centro cittadino sui luoghi che ricordano le protagoniste citate nell’incontro.

Al ritorno in libreria verrà offerto un piccolo buffet da Spi Cgil Sesto, che collabora all’organizzazione dell’incontro insieme alla Pro Loco Sesto, alla casa editrice sestese «apice libri», all’Auser Firenze e all’Associazione comunale Anziani, con il patrocino del Comune di Sesto Fiorentino.