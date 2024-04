Esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica: se ne parla in consiglio comunale. Via delle Bertesche non sarà più “al buio”

SIGNA – Nel consiglio comunale del 4 aprile verrà discussa la delibera per l’esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, “un’importante iniziativa – dicono dal Comune di Signa – volta a migliorare l’efficienza energetica, l’efficacia degli interventi di manutenzione e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. L’obiettivo fondamentale di questa iniziativa guarda ad un triplice […]

SIGNA – Nel consiglio comunale del 4 aprile verrà discussa la delibera per l’esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, “un’importante iniziativa – dicono dal Comune di Signa – volta a migliorare l’efficienza energetica, l’efficacia degli interventi di manutenzione e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. L’obiettivo fondamentale di questa iniziativa guarda ad un triplice vantaggio. Innanzitutto un sensibile risparmio energetico ed economico: grazie all’installazione di armature a Led su ogni punto luce e all’ammodernamento della rete con la sostituzione delle cabine più vecchie, il Comune mira a ridurre i consumi energetici e ottenere un risparmio economico significativo. Inoltre, l’ampliamento delle zone illuminate, tra cui via Arte della Paglia, via delle Bertesche e via Madre Teresa di Calcutta, contribuirà a migliorare la vivibilità sul territorio”.

“In secondo luogo si avranno benefici dati dall’affidamento a terzi: la decisione di affidare il servizio a Consiag Servizi Comuni -società partecipata del Comune di Signa – è il risultato di un attento processo di studio e comparazione. Consiag offrirà non solo la possibilità di realizzare investimenti immediati per un totale di euro 270.000, ma anche un numero verde dedicato 24 ore su 24 per segnalare guasti, progettazione e direzione lavori gratuita e scontistica sulla manodopera per nuove realizzazioni. Infine le implicazioni finanziarie: il Comune non pagherà più bollette separate per l’illuminazione pubblica ma un canone trimestrale, risultando così in notevole risparmio rispetto al passato”

Il sindaco Giampiero Fossi si esprime così: “L’illuminazione pubblica non è solo una questione di lampadine accese. È una questione di sicurezza per i nostri cittadini. Strade ben illuminate equivalgono a meno incidenti stradali e una maggiore tranquillità per tutti. Inoltre, zone più illuminate scoraggiano potenziali atti criminali. Oggi, stiamo investendo nel benessere e nella sicurezza di Signa”. L’assessore Scalini, invece, vuole “ringraziare il responsabile del Settore 7, Alessandro Minucci, per il grande lavoro svolto: ha guidato questa procedura con dedizione e competenza. Grazie al suo impegno, abbiamo selezionato la società Consiag che ci offrirà non solo risparmio energetico, ma anche una gestione efficiente e tempestiva dei guasti. Inoltre, la progettazione e la direzione lavori gratuite ci permetteranno di realizzare nuovi interventi con maggiore efficienza”. L’esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica sarà perfezionata nel prossimo consiglio comunale: i lavori che inizieranno immediatamente per essere completati entro un anno.