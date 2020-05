Estorsione a una dentista di Lastra a Signa. Arrestati due carabinieri

LASTRA A SIGNA – Due carabinieri dei Nas di Fireze sono stati arrestati per concussione dopo aver chiesto 15mila euro per evitare una segnalazione alla Asl. Vittima di questa estorsione, una dentista di Lastra a Signa che ha denunciato il fatto alla locale stazione dei carabinieri. I carabinieri di Lastra a Signa hanno avviato le indagini. I due carabinieri dei Nas sono stati arrestati durante lo scambio di denaro. Arrestati insieme al loro intermediario, sono ora in carcere a Sollicciano in attesa della convalida dell’arresto.