Estra inaugura a Vernio due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

VERNIO – Taglio del nastro questa mattina per le 2 colonnine elettriche realizzate da Estra a Vernio. A inaugurare le postazioni Nicola Ciolini Amministratore delegato di Estra e Giovanni Morganti sindaco di Vernio. “Potenziare la rete di infrastrutture e in particolare di impianti per poter ricaricare le auto nel più breve tempo possibile è indispensabile per promuovere la mobilità sostenibile – ha dichiarato Nicola Ciolini Amministratore delegato di Estra – ad oggi abbiamo installato 39 colonnine ed entro il 2024 ne abbiamo già 27 autorizzate e da installare. Vogliamo continuare ad offrire ai nostri territori di riferimento opportunità di crescita e di sviluppo”. Le postazioni, in via Roma e via Livio Becheroni, forniscono energia elettrica a 22 kWh completamente proveniente da fonti rinnovabili e su cui l’azienda garantisce un servizio di segnalazione guasti e assistenza attivo 24/24. La fornitura sarà gratuita per tre mesi dalla data di inaugurazione e il sistema sarà integrato con le applicazioni di mappatura e geolocalizzazione più utilizzate, come Google Maps.

“Oggi è una giornata importante sul fronte del potenziamento dei servizi alla comunità. Il Comune Vernio è convintamente e fortemente impegnato negli interventi di transizione ecologica e tutte le iniziative di innovazione che riguardano la mobilità e i trasporti vengono considerate prioritarie. – ha aggiunto Giovanni Morganti sindaco di Vernio – Ringraziamo Estra per l’attenzione che viene riservata anche al nostro territorio, quelle che presentiamo stamani costituiscono una parte consistente delle centraline di ricarica che abbiamo distribuito sul territorio: a conclusione di questa prima fase di installazioni i nostri cittadini potranno usufruire in tutto di sei punti di ricarica”. Ricaricare un veicolo è molto più semplice di come si possa pensare: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone. Le stazioni di ricarica attive 24 ore su 24, sono dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Per ricaricare l’auto, Estra ha predisposto un sistema veloce e innovativo che si fonda su due elementi: una carta di credito e la app dedicata disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il proprio smartphone, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, che è dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “Nextcharge” e registrarsi. La app ha varie funzioni, tra cui anche quella di visualizzare tutte le stazioni di ricarica su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.