Estra, l’ufficio di Sesto Fiorentino riaperto al pubblico

SESTO FIORENTINO – Riaperto l’ufficio al pubblico di Estra a Sesto Fiorentino in piazza del Mercato, 14. I locali erano stati chiusi per manutenzione straordinaria non programmata a causa dei danni provocati dai fenomeni metereologici del 15 e 18 agosto che hanno interessato anche la Toscana. Con l’occasione si ricorda che l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì anche dalle 15 alle 18. Nello store si possono sottoscrivere offerte commerciali (gas, energia elettrica, servizi energetici, adsl, telefonia) ed ottenere consulenze sull’efficienza energetica domestica. E per chi è già cliente Estra svolgere tutte le pratiche (volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.). Lo spazio è anche un punto vendita con la presenza di spazi espositivi interattivi grazie ai quali i clienti possono acquistare prodotti come biciclette elettriche, lampade led, termostati intelligenti per caldaie e condizionatori.