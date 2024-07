“Estra notizie”, nel mese di agosto lo sport recita un ruolo da protagonista

PRATO – E’ un “Estra notizie”, quello del mese di agosto, quasi tutto in chiave sportiva. Dalla settima edizione del premio giornalistico “Estra per lo sport” all’ufficializzazione come “Title sponsor” della Firenze Marathon, che quest’anno spegnerà quaranta candeline e si chiamerà appunto “Estra Firenze Marathon”. E ancora, “Vinci la partita straordinaria in Viola”, ovvero il […]

PRATO – E’ un “Estra notizie”, quello del mese di agosto, quasi tutto in chiave sportiva. Dalla settima edizione del premio giornalistico “Estra per lo sport” all’ufficializzazione come “Title sponsor” della Firenze Marathon, che quest’anno spegnerà quaranta candeline e si chiamerà appunto “Estra Firenze Marathon”. E ancora, “Vinci la partita straordinaria in Viola”, ovvero il concorso lanciato da Estra, insieme ad Acf Fiorentina e rivolto a tutti coloro che sceglieranno di aderire all’offerta “Estra facile luce e gas” sul mercato libero. Per concludere con la notizia del passaggio al metano del Comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Buona visione.