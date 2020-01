Ethica srl dona kit di robotica per la Biblioteca. L’incontro con il sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Alcuni kit per i laboratori di robotica della Biblioteca sono stati donati dal titolare dell’azienda Ethica srl, l’ingener Marco Santilli. Ieri pomeriggio, 16 gennaio, ial sindaco Lorenzo Falchi ha incontrato l’ingegner Snatilli per esprimere a nome di tutta la città la gratitudine per la donazione che l’azienda ha scelto di fare all’Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. Come già avvenuto lo scorso anno, Ethica srl ha rinunciato ai classici regali aziendali per farne uno a tutta la collettività, donando alla Biblioteca Ragionieri i kit per i laboratori di robotica didattica e programmazione per bambini e ragazzi che saranno lanciati nelle prossime settimane.