Ettore e Cosetta insieme da sessant’anni. Le nozze di diamante circondati dall’affetto delle figlie e dei parenti

SIGNA – Hanno tagliato orgogliosamente un traguardo che non è da tutti. Sicuramente neanche da tanti. Un traguardo che è anche un esempio per le coppie che si sfaldano alle prime difficoltà ma anche per quelle che non provano neanche a essere una coppia per chissà quali timori reconditi… Ettore Gravante e Cosetta Bellacci hanno infatti festeggiato il 4 agosto i 60 anni di matrimonio. Nozze di diamante circondati dalle figlie, Francesca e Silvia, e dai parenti, che li hanno “stretti” in un abbraccio molto più che simbolico. Della provincia di Lecce lui, classe 1932, fiorentina di via del Ponte alle Mosse lei, che invece ha sei anni di meno. A farli incontrare le pattuglie che Ettore, arrivato a Firenze dopo avere svolto il Caps (Centro di addestramento Polizia di Stato) a Cesena, faceva proprio nella zona e, in modo particolare, nella strada dove viveva Cosetta. I primi appuntamenti, la carriera che avanzava – Ettore è stato Sovrintendente capo e membro della pattuglia acrobatica della Polizia stradale – fino al matrimonio, il 4 agosto 1962. E poi, come ama ripetere la moglie, “una vita divisa… fra i ponti”: via del Ponte alle Mosse, Ponte a Greve, Ponte a Signa e adesso Signa per stare vicino alle figlie. Ma soprattutto sessant’anni di vita insieme, contemporaneamente cornice e quadro di una bella storia d’amore. A Ettore e Cosetta, alle figlie, a tutti i familiari i più sinceri rallegramenti anche da parte della redazione di Piananotizie.