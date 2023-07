EuroVolley Tour, in Regione un workshop sull’impatto economico di un grande evento sportivo. L’impegno della Fipav

FIRENZE – EuroVolley Tour è tornato a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, questa volta per discutere insieme sull’impatto economico di una grande manifestazione sportiva, quale sono gli Europei di volley, che a fine agosto sbarcheranno anche a Firenze. Alla giornata ha partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme, tra gli altri, al presidente della Federazione […]

FIRENZE – EuroVolley Tour è tornato a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, questa volta per discutere insieme sull’impatto economico di una grande manifestazione sportiva, quale sono gli Europei di volley, che a fine agosto sbarcheranno anche a Firenze. Alla giornata ha partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme, tra gli altri, al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Cosimo Guccione, assessore allo sport Comune di Firenze, Nicola Armentano, delegato allo sport della Città metropolitana, Giammarco Modi, presidente Comitato regionale Fipav Toscana, Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze, e Roberto Ghiretti, docente MasterSport, che ha presentato una relazione sull’impatto economico che si genererà sul territorio italiano a seguito dello svolgimento di questa manifestazione.

“La Toscana ha l’obiettivo di ospitare con costanza eventi sportivi di livello europeo e internazionale ed Eurovolley si presenta in tal senso nel momento migliore per rispondere a queste esigenze, – ha detto il presidente Giani – lo sport è grande un volano e i social ne amplificano la risonanza. Anche se siamo una regione di grande attrazione turistica, dobbiamo sempre migliorarci e la voce del turismo sportivo e l’attenzione nel seguire gli eventi è una voce da salvaguardare rispetto alla concorrenza di altre città e aiuta a migliorare la nostra offerta. Non dobbiamo mai vivere in competizione sport di base e di vertice ma lo sport deve essere vissuto come un unoco circuito virtuoso. Come Regione saremo parte integrante di questo grande evento perché lo sport è importante nella vita sociale delle comunità di oggi”.

“Firenze – ha detto il presidente Modi – è pronta ad ospitare gli Europei a Palazzo Wanny, sempre di più la casa del volley, lo stanno scegliendo anche le nazionali Seniores come sedi degli allenamenti pre eventi internazionali. Questa mattina con il workshop e stasera con il “Volley talk” viviamo due momenti di grande interesse e propedeutici alle gare degli ottavi e dei quarti che vedremo in agosto”.

“Il volley – ha detto Ghiretti – tornerà protagonista a Firenze e lo farà nella sua nuova “casa”, Palazzo Wanny, struttura innovativa fortemente voluta e realizzata da Wanny Di Filippo. La ricaduta economica è misurabile e quella sociale emerge nel tempo. Il totale dell’indotto economico atteso dai due tornei continentali potrà essere superiore ai 160 milioni di euro”. Il workshop si è concluso con la firma del protocollo tra il Comitato regionale Fipav Toscana e Avis regionale Toscana per promuovere i corretti stili di vita, la pratica dell’attività sportiva e la sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma. Un saluto anche da parte del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi: “Una manifestazione in nove città credo sia un format che non è mai stato pensato da nessuno, nove città in cui stiamo replicando il workshop e dove i nostri tifosi potranno abbracciare le nostre Nazionali. Siamo un po’ folli, i risultati sono quelli che ci fanno vivere e ci danno la possibilità di crescere, abbiamo abbondantemente supportato i tesseramenti pre covid. Io oggi sono un ospite curioso di ascoltare, è la prima volta che lo faccio da quando sono partiti i workshop; abbiamo scelto di disputare ottavi e quarti del torneo femminile a Palazzo Wanny, un palasport magari meno capiente rispetto ad altri, ma lo abbiamo fatto per dare un segnale di ringraziamento a un imprenditore illuminato come Wanny Di Filippo che ha raccontato una storia bellissima, che merita di essere conosciuta e premiata”.

Presenti in sala per il Comune di Firenze l’assessore Maria Federica Giuliani, per la Regione il consigliere Andrea Vannucci e Francesco Conforti, presidente Nazionale ANSMeS. Ma gli appuntamenti del grande volley oggi, 13 luglio, non finiscono qui. Stasera, infatti, alle 21, presso il Caffè Letterario, in piazza delle Murate, è stato organizzato, con ingresso gratuito, un “Volley talk” sulla storia della maglia azzurra dalla sua nascita ai trionfi recenti, condotto dal giornalista Massimo Salmaso. Insieme a lui gli ex azzurri Marco Bracci, Fabio Vullo e Lorenzo Bernardi.