Eventi e manifestazioni sportive a Campi Bisenzio? C’è un bando del Comune, ecco come presentare i progetti

CAMPI BISENZIO – Il Comune seleziona progetti per la realizzazioni di eventi e manifestazioni sportive per l’anno 2022. “La procedura di selezione pubblica è finalizzata a promuovere e diffondere la cultura dello sport nell’ottica di stimolare comportamenti sani e di lotta alla sedentarietà, promuovere la pratica amatoriale delle discipline sportive e allargare il numero degli appassionati e determinare, attraverso l’organizzazione delle iniziative, un’importante azione di sviluppo e crescita dell’associazionismo sportivo locale” si legge sull’avviso.

Il bando è riservato ad associazioni, fondazioni e società sportive attive sul territorio comunale. L’importo complessivo massimo previsto per la realizzazione dei progetti selezionati è pari a 75.000 euro suddivisi con le seguenti modalità: le risorse previste per il podismo ammontano a 25.000 euro, quelle per il ciclismo a 22.000 euro, per le iniziative sportive collegate all’inclusione sono previste risorse per 15.000 euro e, infine, per le iniziative sportive di promozione delle associazioni del territorio 13.000 euro. La documentazione di partecipazione alla procedura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 13 del 2 maggio prossimo tramite Pec (comune.campibisenzio@postacert.toscana.it) oppure a mezzo raccomandata a/r o per consegna a mano all’ufficio Protocollo. Il bando è reperibile sul sito del Comune, per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio cultura: sport@comune.campi-bisenzio.fi.it.